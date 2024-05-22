«Он рискнул»: кто и как вытаскивал Куклачева с того света

Куклачев похвалил хирурга, который установил ему пять стентов

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Артист попал в руки высококлассного специалиста.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, который проходит сейчас реабилитацию после обширного инфаркта, рассказал о своем спасителе. В интервью изданию KP.RU он вспомнил, что после случившегося попал на операционный стол к хирургу Роману. Именно этот врач сотворил буквально чудо.

«Сердце было непригодно для жизни. Меня привезли в больницу в критическом состоянии, пришлось три раза сердце запускать. Спас молоденький мальчик — хирург. Зовут его Роман. Всего 32 года. Он уникальный специалист», — сказал Куклачев.

После хирургического вмешательства артиста осматривали другие медики, и все удивлялись проделанной работе. Врач не побоялся и установил сразу пять стентов.

«Все сосуды были закальцинированы. Мало кто за такое берется. А он рискнул», — добавил знаменитость.

Сейчас же Куклачев находится в санатории. Выздоровление, по его словам, проходит медленно, но состояние не вызывает опасений.

Вернуться к работе артист сможет лишь через месяц-полтора. Это подтвердил его сын Дмитрий, который Театре кошек работает заместителем художественного руководителя — он также рассказал, что обширный инфаркт мог случиться из-за перенесенного коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая опасная операция предстоит актеру Тилю Швайгеру.