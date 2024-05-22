Появилось видео работы новейших FPV-дронов «Пиранья» в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Наши квадрокоптеры действуют там, где раньше была бесполетная зона.

С передовой мы получили эксклюзивные кадры работы новейших российских FPV-дронов «Пиранья». Главное их преимущество — это работа на частотах, которые враги просто не могут глушить.

Естественно, всех нюансов инженеры не раскрывают, но обращают внимание, что теперь наши квадрокоптеры действуют там, где раньше была бесполетная зона. Это хорошо видно на съемках с камеры беспилотника.

Сначала картинка очень четкая, но потом начинается рябь — это как раз работа средств радиоэлектронной борьбы. Несмотря на помехи, «Пиранья» не только продолжает полет, но и бьет точно даже по небольшим целям.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.