Взяли чужое. Чем для ЕС аукнется конфискация активов России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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И дойдут ли эти средства до Украины?

В ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов России. Почти 90% из них пойдет на помощь Украине.

В абсолютных цифрах это почти три миллиарда евро, но не сумма в этом вопросе играет основную роль, а сам факт того, что европейцы решились взять чужие деньги. Кому выйдет боком такая экспроприация, разбирался европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Эйфория легких денег — столько восторга и счастья в Брюсселе давно не излучали. Российские активы официально прикарманены.

Речь идет только о накопившихся процентах с российских вкладов. Только за первый квартал этого года доход составил 1,6 миллиарда евро.

Глава чешского МИДа уже и детальные расчеты прикинул, на что можно спустить этот лихой куш. К замороженным российским активам они подбирались, конечно, не за один день, а все последние 2,5 почти уже года.

А схему, которую сейчас называют не иначе как мошеннической, предложил не абы кто, а канцлер ФРГ. То, как Олаф Шольц называет проценты, которые обычно набегают по вкладам, не укладывается в голове.

В Международном валютном фонде это называли самым настоящим подрывом и финансовой системы, и доверия к ней.

«Такие действия напрямую затронут кредитоспособность Европейского Союза и их валюты — евро. Думаю, что даже на долларе это отразиться хоть и в меньшей степени. В итоге многие страны поспешат вывести свои финансовые резервы из Европы», — говорит экономист, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Вот и глава Euroclear, на счетах которого и находятся застрявшие деньги российского Центробанка, сравнивает эту конфискацию с «ящиком пандоры». Открытие которого неминуемо приведет к колосальным издержкам для самого же ЕС — судебным и юридическим.

«Они говорят, что пойдет на нужды ВСУ — это ложь. Пойдет все-таки на нужды самих стран, которые будут заниматься грабежом. Они сами себя финансируют в этой войне, которую ведут, прикрываясь Украиной», — указал экономист Александр Дучак.

Иной помощи для Украины, похоже, и взяться неоткуда. Когда уже приходится залезать в чужой карман, значит, в своем уже совсем пусто.