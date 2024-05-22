«Думала, умру от боли»: Жужа описала страдания после очередных родов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Опытная мама столкнулась с трудностями и попросила совета у интернет-пользователей.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» и блогер Катя Жужа рассказала о первых днях после выписки из роддома. Оказалось, знаменитость столкнулась с трудностями, которые очень ее нервируют.

Как призналась Жужа, у нее начались проблемы с кормлением новорожденного сына. Так, грудное молоко пришло, но его было настолько много, что случился даже застой, который пришлось убирать в ночи приехавшему врачу.

«Думала, что умру от боли. Ребенок не берет грудь», — пожаловалась Жужа.

Из-за того, что малыш отказывался от груди, он стал терять вес и сильно плакать из-за голода. Жужа пыталась сцеживать молоко и давать его в бутылке, но сын съедал лишь 15 миллилитров.

Поэтому блогеру пришлось разводить молочную смесь. На ее удивление, сын выпил всю бутылку.

«Мое сердце разрывается. Я не успела начать грудное вскармливание, как мне приходится его завершать. А еще, когда я беру малыша на руки или дотрагиваюсь до него, у меня начинается прилив молока. И начинается снова застой», — добавила она.

Чтобы грудное молоко перестало приходить, Жужа даже стала принимать таблетки. Она надеется, что совсем скоро этот кошмар закончится, и она сможет насладиться общением с малышом.

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