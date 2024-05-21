Стало известно о возможном снятии Семигина с поста сопредседателя СРЗП

РИА Новости: в СРЗП обсуждается снятие Семигина с поста сопредседателя партии

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Что известно об этой ситуации?

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) проводит дискуссии по поводу снятия главы комитета Госдумы по делам национальностей Геннадия Семигина с поста сопредседателя фракции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Да, такой вариант действительно обсуждается», — сказал собеседник агентства.

СРЗП прежде рекомендовала первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову на должность руководителя комитета по делам национальностей вместо Семигина в рамках ротации.

Ранее 5-tv.ru писал, что председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов принял решение о досрочном сложении полномочий. Он принял решение по итогам совещания с главой региона Рамзаном Кадыровым, поблагодарив депутатский корпус за эффективную работу.