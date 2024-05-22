Новинка автопрома. Сколько будут стоить автомобили Volga C40

Автоэксперт Кадаков: новый седан Vоlgа будет стоить около 2,5 миллиона рублей

Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев

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Модельную линейку бренда из седана и двух кроссоверов показали на выставке в Нижнем Новгороде.

Новый российский седан Volga C40 будет стоить примерно 2,5 миллиона рублей. Об этом KP.RU заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Я думаю, что новый седан Volga C40 будет по цене конкурентом Aura (это удлиненная Vesta), и он будет стоить около 2,5 миллиона рублей. У Aura, как известно, скромный набор оснащения, а у Volga c40 больше электроники, современнее мультимедийные системы, панорамная крыша», — говорит эксперт.

В России возрожден автомобильный бренд Volga. Модельную линейку из седана и двух кроссоверов показали на выставке в Нижнем Новгороде.

Всего публике представили три автомобиля. Первым в продаже появится седан класса D под названием Volga C40, за ним последуют компактный кроссовер K30 и среднеразмерный K40.

Все автомобили оснащены турбомоторами мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Выпуск автомобилей Volga в Нижнем Новгороде начнется в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Мишустин разъяснил Антону Алиханову, как надо собирать новую Volga C40.