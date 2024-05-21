Актеру Тилю Швайгеру предстоит опасная операция

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Gartner

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Что происходит со здоровьем звезды фильма «Достучаться до небес»?

Звезда фильма «Достучаться до небес» Тиль Швайгер в ближайшее время ляжет на операционный стол для вживления в сердце стента. Об этом сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на информацию от ближайшего окружения артиста.

«Причиной этого, как сообщили друзья, является многолетнее употребление Швайгером сигарет. Имплантация стента курильщикам обычно требуется гораздо раньше, чем некурящим», — отметило издание.

Будущая операция может стать очередным серьезным ударом по здоровью знаменитости за последние несколько месяцев. В апреле он внезапно загремел в больницу в Испании из-за образовавшейся язвы на ноге.

Актер опасался, что ему ампутируют конечность. На протяжении двух недель он принимал антибиотики и проходил лечение, которое вскоре дало положительный результат.

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