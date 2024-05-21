Первое изъятие доходов от активов России в пользу Украины намечено на июль

ЕК: доходы от активов РФ в пользу Украины впервые изымут в июле

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Совет Евросоюза официально решил направлять чистую прибыль от замороженных активов на военную помощь Незалежной.

Доходы от замороженных российских активов впервые изымут у европейских банков в пользу Украины в июле 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

«Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что транши из доходов от активов России будут перечислять Украине дважды в год.

До этого стало известно, что Совет Евросоюза официально решил направлять чистую прибыль от замороженных активов России на военную помощь Украине. При этом 90% доходов будут поступать в Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки для украинской армии, а 10% направят на программы ЕС по восстановлению Украины. Ранжирование выплат будет пересматриваться ежегодно, в первый раз это произойдет 1 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, как Россия ответит на передачу доходов с ее активов Украине.