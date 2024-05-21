Фото: www.globallookpress.com / Ferhat Bouda

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Какую схему придумали в Пентагоне?

США поставляют Украине устаревшее оружие, которое не поможет украинской армии изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс в интервью Такеру Карлсону.

Как утверждает Принс, оружие, изготовленное десять лет назад, сейчас стоит «в четыре-пять раз больше». Это говорит о том, что военные поставки Киеву — «огромная афера, оплаченная Пентагоном».

При этом деньги, по словам основателя Blackwater, получают пять крупных оборонных подрядчиков США. В свою очередь правительство во главе с Джо Байденом ошибочно полагает, что американское оружие поможет спасти ситуацию, отметил Принс.

«Это (поставки устаревшего оружия — Прим. ред.) не меняет исход боев», — подчеркнул он.

По словам основателя ЧВК, Россия сможет добиться «абсолютного унижения Запада», когда украинские силы не смогут ничего противопоставить российской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад готов продолжать военную поддержку киевского режима, однако без возможности производить современное оружие предпочтение отдается устаревшим запасам.

Например, Франция намерена передать Украине ракеты класса «земля-воздух» и сотни единиц бронетехники, которые хранились на складах около 40 лет.