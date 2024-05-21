Минюст расширил перечень нежелательных в России организаций

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Деятельность организаций попадает под запрет, нарушение которого грозит уголовной ответственностью.

Минюст признал нежелательными в России американскую неправительственную организацию (НПО) Freedom House*, фонд помощи ВСУ «Вернись живым»* и эстонскую НПО Stop Occupation of Karelia*. Соответствующие сведения появились в реестре нежелательных в стране иностранных и международных организаций, опубликованном на сайте министерства.

В соответствии с российским законодательством, статус нежелательной иностранной или международной неправительственной организации предполагает запрет на деятельность в России. За нарушение этих норм предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность американской Freedom House*. В надзорном ведомстве пояснили свое решение тем, что среди основных направлений деятельности НПО — «содействие установлению так называемой „главенствующей“ роли США в мире».

* организация признана нежелательной на территории России.