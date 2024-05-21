В Турции указали на ряд странностей в крушении вертолета Раиси

Фото: www.globallookpress.com / Peter West

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В трагической и на первый взгляд случайной гибели иранского президента находят все больше необъяснимых деталей.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в день трагедии полетел на американском вертолете Bell-212 вместо российского Ми-171, на котором обычно передвигался. Об этом пишет турецкое издание Turkiye.

В материале отмечается, что, как правило, для перелетов Раиси использовал вертолеты российского производства, однако для визита в Азербайджан он выбрал американский борт 30-летней давности.

Есть и другие странности, говорится в статье. Так, если ранее экипаж для президентского борта подбирался из рядов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), то в этот раз вертолетом управляли армейские летчики.

Также непонятно, почему не удалось обнаружить местонахождение вертолета после катастрофы, учитывая, что он был оснащен сразу тремя разными системами слежения.

Министерство транспорта Турции накануне сообщало, что никаких сигналов от вертолета Раиси не фиксировалось. В ведомстве пришли к заключению, что система оповещения была отключена, либо отсутствовала вовсе.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Борт Раиси сопровождали еще два воздушных судна, которые в итоге благополучно добрались до места назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тегеране проходит церемония прощания c Эбрахимом Раиси.