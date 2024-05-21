Минобороны предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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Координаты ранее были определены по навигационным картам середины прошлого века, а потому они не соответствуют нынешней обстановке.

Обновить координаты госграницы в Балтийском море у Калининградской области предложили в Минобороны России. Это следует из опубликованного на портале правовой информации проекта нормативно-правового акта.

В документе говорится, что в случае утверждения проекта «будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска, позволяющая использовать соответствующие акваторию как внутренние морские воды».

Поясняется, что уточнить исходные линии необходимо потому, что они не имеют продолжения и не замыкаются на территорию России, в связи с чем невозможно определить внешнюю границу внутренних морских вод.

Кроме этого, не учитывается практика установления исходных линий других государств. Координаты точек ранее были определены по навигационным картам середины прошлого века и не соответствуют нынешней обстановке.

В марте Россия направила США демарш в связи с изменением внешних границ континентального шельфа. В МИД подчеркнули, что Россия не признает изменения, о которых США объявили в декабре 2023 года.

Штаты в одностороннем порядке заявили о планах изменить внешние границы континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий в семи районах Мирового океана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле заявили об изменениях государственных границ России и Украины.