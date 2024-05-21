«Тренд и не думал уходить»: какую сумку на лето стоит купить каждой женщине

Фото: www.globallookpress.com / Grace Lunn

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Интерес к ним цикличен: возобновляется каждые три-четыре года.

Красные сумки продолжают быть трендом весенне-летнего сезона. Об этом изданию Газета.ру заявила стилист Юлия Санукова.

«Осенний тренд на красные сумки и не подумал уходить. Новые коллекции сезона весна-лето 2024 вновь полны этих ярких и дерзких аксессуаров из кожи, замши, лака и текстиля», — говорит эксперт.

Она также отметила, что интерес к красным сумкам возникает каждые несколько лет. Сейчас можно увидеть рост популярности темно-красных, алых, вишневых моделей повсюду: в уличной моде, трендах в социальных сетях, глянцевых журналах.

Красный всегда привлекает внимание и вызывает эмоции, указала Санукова. Также он прекрасно сочетается с серым, бежевым, черным, что делает его отличным основным цветом.