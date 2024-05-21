Такер Карлсон начал вести шоу на российском ТВ

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov Kremlin Pool

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Программа известного журналиста так и называется — TUCKER.

Американский журналист Такер Карлсон, получивший популярность в России после интервью с президентом страны Владимиром Путиным, стал ведущим авторского шоу на одном из отечественных телеканалов. Об этом сообщает KP.RU.

Программа, как получается, получила название TUCKER. Это совместный проект YouTube-канала журналиста и российского телеканала.

В первом выпуске журналист обсудил с экспертом в области медицины Крис Ньюби болезнь Лайма, источником которой могли стать американские биолаборатории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал просьбы Такера Карлсона об интервью. Журналист отметил, что еще отправлял запрос об интервью спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону, но он так и не дал ответа.