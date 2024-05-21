Умер генеральный конструктор «НПО автоматики» Сергей Дерюгин

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Он в том числе занимался налаживанием серийного производства российской системы управления для ракет семейства «Союз-2».

Умер генеральный конструктор «Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н. А. Семихатова» Сергей Дерюгин. Ему было 83 года, сообщается в официальном Telegram-канале организации.

Уточняется, что Дерюгин ушел из жизни после продолжительной болезни. Иных подробностей не приводится.

«Светлая память о Сергее Федоровиче навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории «НПО автоматики», — говорится в сообщении «НПО автоматики».

Сергей Дерюгин занял должность генерального конструктора организации в 1997 году. Там его вспоминают как надежного друга и хорошего наставника для молодых коллег, всегда был готов прийти на помощь и вкладывал огромное количество сил в развитие ракетостроения в России.

В частности, Дерюгин принимал участие в налаживании серийного производства российской системы управления для ракет семейства «Союз-2», а также работал над созданием ряда морских ракетных комплексов.

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