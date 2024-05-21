У Третьяковской галереи появился еще один корпус

Фото, видео: ВКонтакте / Государственная Третьяковская галерея / tretyakovgallery; 5-tv.ru

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Вскоре там откроется международный фестиваль «Интермузей».

Третьяковская галерея «размножилась». Помимо исторического здания, инженерного корпуса и Новой Третьяковки у легендарного музея появилась еще одна площадка.

Новое здание на Кадашевской набережной готовится принять первых гостей — 23-го числа там откроется международный фестиваль «Интермузей». А когда он завершится, оценить новое пространство смогут все желающие, причем бесплатно — по предварительной регистрации.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курчатовском институте стартовали Дни Северной Осетии. На протяжении четырех дней ученые из ведущих вузов Алании будут представлять свои лучшие разработки в сфере химии, инженерии, биотехнологий и археологии.

Соглашение о сотрудничестве между Национальным исследовательским центром и республикой заключили год назад. Главная цель — научный и культурный обмен, а также создание совместных проектов в сфере образования.