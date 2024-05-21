Фото, видео: 5-tv.ru

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Программа включает в себя различные лекции и мастер-классы.

В Курчатовском институте стартовали Дни Северной Осетии. На протяжении четырех дней ученые из ведущих вузов Алании будут представлять свои лучшие разработки в сфере химии, инженерии, биотехнологий и археологии.

Соглашение о сотрудничестве между Национальным исследовательским центром и республикой заключили год назад. Главная цель — научный и культурный обмен, а также создание совместных проектов в сфере образования.

«Наша с вами задача сделать так, чтобы цепочки людей научно-образовательных сложились как ручьи, постоянно текущие ручьи, чтобы люди приезжали сюда. И вы, посылая сюда людей, станете частью величайших прорывных направлений, которые страна развивает, а мы получим новые свежие силы, новую кровь для развития этих дел и точки опоры в регионах, в данном случае — во Владикавказе и Северной Осетии», — сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Помимо научной программы, большое внимание уделяется культурной. Это показы фильмов осетинских режиссеров разных лет, мастер-классы по традиционным ремеслам, выступления танцевальных коллективов и сразу две выставки.

Одна из них — художественная. В экспозиции собрали работы преподавателей кафедры изобразительного искусства Северо-Осетинского государственного университета. На второй можно увидеть снимки фотографа Михаила Гассиева.