Появилось видео из попавшего в зону турбулентности лайнера Singapore Airlines

Фото, видео: Reuters / Pongsak Suksi; 5-tv.ru

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Один из пассажиров самолета погиб во время инцидента в небе.

Кадры с борта попавшего в зону турбулентности самолета Singapore Airlines появились в Сети.

На записи видно, как из салона на носилках выносят тело пассажира, который погиб во время сильнейших колебаний лайнера в воздушных потоках.

Также видны значительные повреждения и деформации внутренней обшивки самолета, которые позволяют судить о мощном воздействии на воздушное судно в зоне турбулентности.

Ранее стало известно, что пассажир авиалайнера Singapore Airlines, летевшего по маршруту Лондон — Сингапур, погиб во время сильной турбулентности. Часть других пассажиров получила травмы.

Самолет после происшествия в небе направился в Бангкок и приземлился там в 11:45. Авиакомпания выразила соболезнования семье погибшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет, летевший по маршруту Москва-Оренбург, подал сигнал тревоги в небе и развернулся.