Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступят в Лаосе и Вьетнаме

Фото: Санкт-Петербургский Дом музыки

Концерты «Посольство мастерства» пройдут в честь Дня славянской письменности и культуры.

В Лаосе и Вьетнаме состоятся концерты «Посольство мастерства», которые проведет Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина. Также в творческих вечерах примут участие Российские центры науки и культуры (Россотрудничество).

Концерты пройдут 22 мая в Национальном культурном центре Лаоса и 24 мая — в Ханойской консерватории. В камерных программах, посвященных Дню Славянской письменности и культуры, выступят молодые российские музыканты, лауреаты международных конкурсов: пианист Глеб-Иосиф Романчукевич, скрипач Александр Папушев и флейтист Петр Худоногов.

В славянских странах 24 мая отмечают день, посвященный святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию — создателям славянской письменности. Зрителей ждут произведения композиторов, ставших настоящим явлением российской и мировой музыкальной культуры: Алябьева, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Прокофьева, а также Паганини и Венявского.

«Посольство мастерства» — ежегодный проект Санкт-Петербургского Дома музыки, созданный в 2012 году и охвативший не только регионы России, но и другие страны мира. Он состоит из выездных сессий с мастер-классами ведущих музыкантов в шести регионах РФ и гастролей успешных молодых солистов в Российских центрах науки и культуры за рубежом.

Концертная часть проекта проводится совместно с Россотрудничеством. В 2024 году концерты проекта ожидаются в Германии, Бельгии, Люксембурге, Испании, Японии, Молдове, Марокко, впервые пройдут в Ливане и Тунисе и других странах.