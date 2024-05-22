Дешевый пиар или реальный развод? Что происходит у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos

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Голливудская пара продолжает подогревать слухи о расставании. И, кажется, делает это очень умело.

Поклонники «Беннифер» не могут найти себе место: неужели любовь, которая возродилась спустя 20 лет, вновь обречена на провал? Таблоиды утверждают, что звездная пара Бен Аффлек и Дженнифер Лопес собираются развестись. Новость поразила общественность, ведь еще совсем недавно влюбленные не могли надышаться друг другом, и даже сыграли долгожданную свадьбу. В связи с этим фанатов поразила обидная и одновременно воодушевляющая мысль: может это все пиар и две половинки все же неразлучны? Об этом — в материале 5-tv.ru.

Как гром среди ясного неба

www.globallookpress.com / L.Urman

Слухи о проблемах в браке звезд появились совсем недавно, но уже успели приобрести масштабный характер. Инсайдеры продолжают настаивать на том, что союз Лопес и Аффлека рушится на глазах, а до развода остались считанные месяцы.

Источник PageSix заявляет, что с Бена спала эйфория и он прозрел. Актер был так поглощен любовью к 54-летней певице, что «не мог мыслить здраво. Но теперь его голова ясна, и он знает, что ему нужно развестись».

В это время Лопес пытается спасти брак и, несмотря на разлад, сопроводила мужа на детский спектакль его сына. Да и на последних фото папарацци супруги выглядят вполне счастливыми.

Однако, как утверждают СМИ, оскароносный актер уже съехал из роскошного особняка, который они с Лопес купили в прошлом году за 60 миллионов долларов. А теперь будто присматривают себе новые, уже раздельные дома.

Согласно основной версии, причина разлада заключается в том, что влюбленные не сходятся характерами и не разделяют взгляды друг друга буквально на все происходящее вокруг. При этом источники, близкие к звездной паре, уверяют, что «они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее».

«Если бы был способ развестись по причине временного помешательства, он бы развелся. Ему кажется, что последние два года были просто лихорадочной мечтой, и теперь он пришел в себя и понимает, что из этого просто ничего не выйдет», — передает издание слова источника.

Усугубляет ситуацию и то, что у супругов нет времени сглаживать углы из-за загруженного графика. В «другой реальности» Бен и Дженнифер могли бы отправиться в романтическое путешествие для преодоления трудностей. Сейчас же для них это — непозволительная роскошь.

Источник People также уверяет, что с новой силой о себе напомнила старая история из прошлого пары. В нулевых, когда влюбленные рассталась, их чувства не выдержали именно повышенного внимания. Бен устал от толп журналистов и того, что он является всего лишь «приложением к известной артистке». Актер сам по себе интроверт, ему претит эта драма вокруг его личных отношений. Главное, чтобы ситуация не повторилась.

Пиар?

www.globallookpress.com / Kika Press

Однако все не так однозначно плохо, как кажется на первый взгляд. Самые внимательные поклонники уверены, что эпопея с разводом — это спектакль. Например, представители Дженнифер заявили, что она покупает недвижимость исключительно в инвестиционных целях.

Кроме того, недавно актеры были замечены в обручальных кольцах. Папарацци засняли Аффлека в машине, где был виден его безымянный палец с заветным ободком. А Лопес щеголяла со своим кольцом, когда прибыла в танцевальную студию в Лос-Анджелесе. После пару заметили в Soho House в том же Лос-Анджелесе, там супруги тоже не забыли о символах брака.

Правда, Аффлек все же не забыл подразнить папарацци появлением в машине, но уже без обручального кольца. Пусть общественность теряется в догадках.

При этом проворные журналисты смогли разглядеть у Бена заставку на телефоне, где было фото его жены с надписью «Дженнифер Аффлек». Фото не удалил, значит есть надежда.

«Нас может ожидать очередной с их стороны хайп. Это влечет — первый вариант — подписчики, поклонники, второй вариант — рекламные контракты и гонорары», — допустил эксперт по светской хронике Сергей Дворцов.

Однако поклонники уверены, что обручальные кольца, совместные снимки и натянутые улыбки — показуха. Ведь даже на Met Gala 2024 Дженнифер пришла одна. И до этого пару редко можно было увидеть вместе. А кадры грустного и удрученного Аффлека уже давно гуляют по Сети.

«Бен очень любит Джей Ло и в некоторой степени он знал, во что ввязывается. Но боится, что, выставляя так много себя напоказ, Джей Ло просто открывает их для слишком большого общественного внимания, и это исторически не помогло их отношениям — вовсе нет», — отмечал источник.

По характеру Аффлек скрытный, а Лопес, наоборот, очень любит делиться личным со всем миром. За столько лет возлюбленные уже должны были найти компромисс в этом вопросе.

«Всегда были разногласия в их стилях, в том, как они решают проблемы, и в их действиях, но ничто не останавливало их любовь на протяжении многих лет. Это отличная история любви», — поделился мнением другой инсайдер.

Любовь, похожая на сон

www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

Приятно вспомнить, как начиналась история любви двух таких разных, но неотделимых друг от друга знаменитостей. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес познакомились в далеком 2001 году на съемках фильма «Джильи», где играли возлюбленных. Из экранного их роман быстро перерос в реальный. Так в начале 2000-х звезды уже были обручены, но свадьбу так и не сыграли. За день до торжества они разорвали помолвку.

После Аффлек женился на другой Дженнифер — Гарнер. А Лопес выскочила замуж за своего приятеля Марка Энтони. Но 20 лет спустя судьба вновь свела вместе «Беннифер».

В 2021-м году с разбитыми сердцами после тяжелых расставаний Лопес и Аффлек встретились вновь спустя столько лет с браками и детьми за спиной. Совместный мини-отпуск на горнолыжном курорте вновь разжег в бывших возлюбленных былые чувства. Их связь стала спустя года только крепче.

В свой 52-й день рождения Джей Ло подтвердила роман с Беном, опубликовав в соцсетях красноречивое фото с возлюбленным. Любовь захлестнула обоих с новой силой.

Воссоединение с Лопес, по словам актера, стало одним из лучших событий в его судьбе. В интервью The Wall Street Journal Бен рассказывал, что порой ему хочется кричать на весь мир о своей красивой и «великой истории любви», и вернуться к этой восхитительной женщине было верным решением. Во второй раз, признался он, отношения стали только лучше, потому что за столько лет разлуки оба стали более опытными.

В 2022 году пара официально зарегистрировала свои отношения. Суперзвезды тихо и скромно поженились в Лас-Вегасе. Счастливые молодожены обменялись кольцами под свадебный марш, звучащий из bluetooth-колонки. Свидетелями стали дети пары.

«Любовь прекрасна. Любовь добра. И, оказывается, любовь терпелива. Двадцать лет терпения», — написала Лопес в блоге. Свой пост она подписала «Дженнифер Линн Аффлек».

«Я знала, что вы всегда будете вместе. Потому что я 20 лет молилась, чтобы вы это сделали», — привел New York Post слова матери актрисы Гваделупе Родригес, которые она произнесла в обращении к дочери.

А в новом документальном фильме «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» знаменитости впервые признались, почему их роман в молодости развалился в самом начале.

«Когда мы с ней расстались, причиной было пристальное внимание к нашей личной жизни», — рассказал Аффлек, который на протяжении 20 лет хранил любовные письма от Лопес в тайне от Дженнифер Гарнер.

«У нас был грандиозный свадебный план, в котором участвовали 14 сопровождающих и подружек невесты, но за три дня мы просто сдались под давлением обстоятельств», — добавила Дженнифер.

Тогда влюбленные не смогли справиться с публичностью отношений, а теперь обещали, что все будет иначе. Ведь Дженнифер простила любимого. Так неужели сейчас они наступают на те же грабли?

Поклонники надеются, что на этот раз пара сможет преодолеть трудности и спасти свои отношения. Ведь самое главное — любовь — у них есть.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек готовятся стать родителями.