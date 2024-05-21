Путин освободил Толстого от должности своего советника

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Соответствующий пост он занимал с 2012 года.

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от обязанностей своего советника. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Толстой был советником российского лидера по вопросам культуры с 2012 года.

Прежде стало известно, что Путин освободил от должности еще одного своего советника — Александру Левицкую. Этот пост она занимала более десяти лет.