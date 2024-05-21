Стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова

Фото: Минобороны РФ

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С чем это связано?

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России Ивана Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, ходатайство следствия об избрании меры пресечения Попову в виде заключения под стражу рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде.

Официальных комментариев по данной ситуации не было.

В апреле этого года был задержан заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов. Он подозревается в получении взятки. Суд арестовал его до 23 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд арестовал люксовые авто и мотоцикл Тимура Иванова.