Виноват бывший? Почему Апина продолжает делать пластические операции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Чем это может в будущем обернуться для певицы?

Недавно певица Алена Апина сделала пластическую операцию по подтяжке лица. Бывшая солистка группы «Комбинация» не отрицает, что большую часть жизни ее не устраивало собственное отражение в зеркале.

И только сейчас, когда ее возраст давно перевалил за 50, она переживает одно вмешательство за другим в погоне за идеальным телом. Зачем звезда пошла на такие радикальные меры, 5-tv.ru узнал у психолога, сексолога Александры Миллер.

Личная жизнь певицы не сложилась благополучным образом. С первым мужем художником Валерием Апиным, она развелась в 18 лет, когда после брака прошло всего несколько месяцев.

Сейчас он служит клириком в храме. Второй раз Алена Апина вышла замуж в 1993 году за организатора развлекательных мероприятий Александра Иратова.

На протяжении 20 лет совместной жизни, она терпела трудный характер своему мужа, который не делал ей комплиментов, не дарил цветы, обделял вниманием, а потом начал регулярно ходить налево. После страшного диагноза у звезды — бесплодие — супруги воспользовались услугами суррогатного материнства, благодаря чему стали родителями дочери Ксении.

Но даже рождение ребенка не помогло сохранить отношения между Апиной с мужем. Разводиться она не торопилась.

Сначала, чтобы сохранить семью, а потом ждала, когда дочь станет более взрослой. И в 2017 году певица развелась с Иратовым.

Именно эти проблемы могли стать основной причиной изменить себя. По словам Александры, непростая жизнь с супругом могла нанести на психику и на самооценку Апиной огромный урон. Артистка решила что-то менять во внешности, а не решать проблему в кабинете психолога.

«Человек ищет выход, каким-то образом хочет поменять свою жизнь и порой находит такие альтернативные варианты в виде изменения внешности. И подсознательно думает, что если он поменяет форму носа или подтянет кожу, то жизнь таким образом изменится», — рассказала Миллер.

В некоторых случаях пластическая операция действительно может помочь человеку стать увереннее в себе, когда ему нравится собственная внешность. И он достигает поставленных целей на обретенном оптимизме.

Но вместе с этими причинами лечь под нож хирурга становятся неразрешенные психологические проблемы, непроработанные с психологом, отметила эксперт.

«Человек думает, что только посредством операций он может достигнуть такого дзена», — подчеркнула Миллер.

Это превращается в поток нескончаемых изменений внешности и действительно может стать серьезной проблемой, а также довести до психического расстройства дисморфофобии, когда человек тотально не удовлетворен собой и своей внешностью. Опасно это также и тем, что качественных специалистов мало, которые не будут гоняться за коммерческими целями, и отказывать клиенту в какой-то услуге.

Если человеку не понравится результат или только изуродует тело, это наносит мощный удар по психике. Психолог подчеркнула, что возрастная терапия должна быть у всех, так как по большей части именно женщины склонны к операциям, чтобы дольше не стареть. Особенно это касается актрис и певиц, которые с возрастом утратили былую известность и юность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Апина встретилась с актрисой, которая будет ее играть в новом сериале «Комбинация».