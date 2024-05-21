В Новосибирске открылся IT-хаб VK

Фото: vk.company

В новом рабочем пространстве компании трудятся уже более ста сотрудников.

VK в рамках программы по развитию IT-сообщества в регионах с высоким научно-техническим потенциалом открыла рабочее пространство в центре Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе компании, объяснив выбор города.

«Новосибирск известен научными достижениями, технологиями и талантливыми специалистами, поэтому открытие офиса здесь позволит нам встречаться лично и обмениваться опытом, а также даст еще больше возможностей местным профессионалам работать над масштабными продуктами для миллионов пользователей по всей стране», — отметила директор по развитию бренда работодателя VK Елена Богданович.

В новом рабочем пространстве компании трудятся уже более ста сотрудников. В дальнейшем VK планирует открывать новые позиции для местных специалистов.

«13 июня VK проведет в Новосибирске первое мероприятие IT-бар Community — митап для бэкенд-разработчиков уровня middle+ и senior», — сообщили в компании.

Участники встречи смогут обсудить рабочие темы, также эксперты VK поделятся опытом решения технологических задач для разных платформ.

В прошлом году VK открыла IT-хабы в Казани и Минске.