В Евросоюзе утвердили закон, позволяющий приостановить поставки газа из России

Фото: www.globallookpress.com / Lars Penning

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В документе предусмотрен срок меры — год, но он может быть увеличен.

Совет Евросоюза утвердил реформу газового ранка, которая позволит Еврокомисии с 2026 года приостанавливать поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. Об этом говорится на сайте совета.

Так, утверждены постановление и директива «О внутренних рынках возобновляемого газа, природного газа и водорода». Согласно документам, после 31 декабря 2025 года Еврокомиссия «должна иметь возможность временно исключать поставки природного газа из РФ и Белоруссии, а также СПГ» из расположенных в этих странах мощностей.

Приостановки поставок позволяются на период до одного года, но сроки могут продлеваться, «если это оправдано». Отмечается, что ограничения не могут нарушать безопасность снабжения газом рынка Евросоюза и отдельных стран-членов. Вместе с тем меры должны уважать принципы энергетической солидарности и не нарушать обязательство перед третьими государствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Болгария хочет получить от «Газпрома» неустойку за прекращение поставок газа. «Булгаргаз» не оплатил вовремя российской валютой экспорт топлива.