Цель поражена! Колесный дрон «Лягушка» уничтожил пулеметный расчет ВСУ

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Беспилотники упрощают логистику на передовой.

С помощью наземного колесного FPV-дрона российские бойцы уничтожают вражеские опорники. «Лягушка» — так назвали беспилотник, способен бесшумно подбираться к позициям и переносить в десятки раз больше груза, чем воздушный дрон. Подробности работы дрона рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Проходимый, юркий, довольно быстрый и главное — бесшумный. Сейчас немного позвякивают мины, но перед боевым применением взрывчатку намертво закрепляют на платформе монтажной пеной.

«Лягушка» — так назвали первый серийный наземный дрон-камикадзе, он управляется, как и обычный FPV-дрон. Оператор в очках и с джойстиком в руках.

«Но все равно Maviс нужен, чтобы корректировать. Если едешь на дальнее расстояние, приходится с Maviс корректировать — правильно, не правильно», — объяснил военнослужащий группировки «Центр» с позывным Филин.

У «Лягушки» полный привод, на каждом колесе отдельный электромотор. Запас хода — больше часа.

«Лягушка» движется со скоростью 20 километров в час, то есть любого пехотинца догонит, от нее не убежишь. Впрочем, она и не создана для того, чтобы охотиться на одиноких пехотинцев. У нее другая задача.

Главное преимущество «Лягушки» в том, что она, в отличие от летающего дрона, может взять на себя больше взрывчатки. Если обычный FPV-дрон берет 3-4 кг, то «Лягушку» можно загрузить 30 килограммами взрывчатки. То есть, это две противотанковые мины. Можно подъехать к опорному пункту, прямо к амбразуре и взорвать его, что недавно эти ребята и сделали.

Сначала бойцы группировки «Центр», которые занимаются всеми этими инновациями, испытали «Лягушку» на полигоне.

Испытания показали, что штатная заводская антенна «Лягушки» не дает устойчивой связи на больших дистанциях — ее хватало лишь на 400 метров. Чтобы увеличить дальность действия наземного дрона, бойцы сделали свои антенны. И только после доработки бойцы отправились с «Лягушкой» на передовую. Для первого раза работать решили с предельно короткой дистанции.

«Там был пулеметный расчет противника, дистанция до него была 700 метров. Ну все, спокойно доехали, так же нас Maviс вел, чтобы не ошибиться, где этот пулеметный расчет. Ну и все, произвели подрыв. Цель поражена», — рассказал Филин.

Есть даже кадры с беспилотника, который вел «Лягушку». Дрон бесшумно катится сначала по дороге, затем по полю вдоль лесопосадкок, и подбирается вплотную к пулеметному гнезду, накрытому маскировочной сетью.

Бойцы постоянно на связи с представителями завода, где выпускают «Лягушку» и другие наземные беспилотные вездеходы. Полученный опыт и свои пожелания военные передают инженерам. Еще есть над чем работать, но само направление перспективное. Наземные дроны могут не только подрывать опорные пункты противника, но и упростить логистику на передовой — перевозить боеприпасы, продукты и воду там, где сейчас для этого приходится рисковать жизнями солдат.