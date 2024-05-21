Под давлением? ФРГ решила поддержать план США по использованию доходов с активов РФ

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via

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Что предлагают Штаты в своей инициативе и почему Германия поменяла свою позицию?

Германия готова поддержать американский план по использованию доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Позитивное решение Берлина может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к обеспечению нового существенного пакета помощи Киеву. По словам представителей США и Евросоюза, обсуждение инициативы набирает обороты, ведь она допускает использование процентов, получаемых от активов, без изъятия основной суммы.

Ожидается, что тема с американским планом будет доминировать на встречах министров финансов и управляющих центральными банками стран «Большой семерки», которые пройдут с 23 по 25 мая в Италии. При этом власти Германии не ожидают окончательного соглашения до встречи лидеров стран G7 13–15 июня. Они также считают, что реализация решения произойдет до 2025 года.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка.

По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и Евросоюза приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

Ранее 5-tv.ru писал, что США давят на G7 для передачи Украине кредита под залог активов России. Некоторые страны, которые были раньше против этого плана, стали менять свою позицию. Речь идет о Франции, Германии, Италии и Японии.