«Жизнь была страшная, но интересная»: через что прошла Любовь Полищук

Фото: Куров Александр / ТАСС

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Как сложилась судьба знаменитой актрисы?

Народная артистка России Любовь Полищук 21 мая могла бы отметить свое 75-летие. Однако ушла актриса слишком рано — на 58 году жизни, не успев подарить публике еще многих ролей. Публика до последнего не подозревала, через какие испытания проходила знаменитость на протяжении всей жизни. Непростой историей актрисы поделилось издание aif.ru.

Заложница эпизодических ролей

Любовь Полищук была одной из самых ярких актрис в советском и российском кино, обладала модельным ростом, интересной внешностью и всегда улыбалась. Однако актерский путь у нее складывался нелегко. Сначала молодую артистку не хотели брать на главные роли в кино из-за того, что у нее «несоветская внешность».

По этой причине ей долго время пришлось довольствоваться лишь эпизодическими ролями. Полищук это, естественно, сильно расстраивало. Даже спустя многие годы, когда в арсенале актрисы появилось огромное количество работ, она сетовала, что у нее почти не было ведущих ролей в кино.

Но, стоит признать, некоторые режиссеры сразу разглядели талант Любови. Например, на съемках фильма «12 стульев» Марк Захаров был весьма впечатлен ее актерской игрой и не мог поверить, что Полищук была лишь начинающей артисткой.

«Такая радостная, искрящаяся, жизнь в ней так и бьет!» — говорил Захаров о работе Полищук.

К моменту съемок у режиссера Полищук имела опыт участия лишь в двух фильмах-спектаклях и одну эпизодическую роль в картине «Скворец и Лира», которая в итоге даже не вышла на экраны.

Кадр из х/ф «12 стульев». реж.: Марк Захаров, 1976 г.

В «12 стульях» Полищук предстояло играть с актером Андреем Мироновым, выступающим в роли Остапа Бендера. По сюжету герои должны были станцевать страстное танго. Актерам буквально пришлось попотеть, чтобы выполнить этот номер. Ради трехминутного эпизода режиссер несколько часов их «мучил». Например, Миронову пришлось 14 раз бросать свою коллегу на пол, а Полищук при этом билась о стекло.

«Я была вся в синяках, с ободранным телом и в рваном платье. Ничего сложнее этого маленького эпизода у меня в жизни не было! Вспоминаю его как страшный сон», — говорила позже Полищук.

А после выхода этого фильма Любовь Полищук уже проснулась звездой.

Работа на износ и проблемы со здоровьем

Позже, когда у Любови обнаружилась серьезная болезнь, поклонники начали предполагать, что виной всему стал тот самый эпизод, где актриса могла повредить позвоночник. Однако сам режиссер категорически опровергал эти обвинения.

Согласно одной из версий, причиной проблем со спиной у артистки стали автокатастрофа и травма на сцене, когда во время спектакля у Любови выскочили позвоночные диски. Она упала и испытывала в этот момент огромную боль.

Однако актриса была не из тех, кто жалуется на проблемы в своей жизни, поэтому всеми силами старалась продолжать работать.

Правда, несмотря на популярность, достойных предложений артистке так и не поступало, и она бралась за любые проекты. Полищук ездила по стране с творческими вечерами и концертами, играла в театре, работала на износ. Когда у актрисы появился сын, то ей пришлось потом отдать его в интернат. Позже она всю жизнь будет винить себя за этот поступок, хотя и забрала ребенка, когда тому было 13 лет.

© РИА Новости / Шахвердиев

Спустя годы актрису вспоминают, в основном, по ролям в фильмах «Интердевочка», «12 стульев» или «В моей смерти прошу винить Клаву К».

Нельзя также не вспомнить ситком «Моя прекрасная няня», который принес ей немалую долю славы, особенно среди младшего поколения. Однако тот уровень комедий, в которых играла актриса, совсем не соответствовали ее таланту, из-за чего становится очень обидно.

Уже после смерти актрисы коллеги говорили, что режиссеры не использовали талант Полищук даже на 20%. Но сетовать на это было уже поздно.

Сама актриса признавалась позже, что, только выйдя замуж за Сергея Цигаля, начала «выдавливать из себя мужика» и смогла почувствовать себя слабой и хрупкой женщиной.

Кадр из сериала «Моя прекрасная няня», 2004–2008 г.

С годами здоровье артистки начало все сильнее ухудшаться. Параллельно с этим судьба подкидывала Любови новые неприятности: травмы, операции, инвалидность. Даже роды у актрисы проходили крайне тяжело, а потом — послеродовая депрессия.

«А тут еще в магазинах пусто, и ребенок болеет… Думала: надо свалить куда-нибудь. Ради дочки. Я понимала, что в 35 лет никому за границей не нужна, и готова была работать уборщицей. Но депрессия прошла — я снова вышла на сцену. И поняла, что никуда не уеду», — рассказывала актриса.

Несмотря на все сложности, Полищук очень любила жизнь. Однако болезнь все решила по-своему: у актрисы обнаружили рак. Актриса умерла в 2006 году.

«Если бы мне довелось начать жизнь сначала, я бы ничего в ней не изменила. Жизнь у меня была хоть и страшная, но зато очень интересная. Некоторые свои ошибки я бы даже несколько раз повторила. Потому что это — моя жизнь», — признавалась актриса незадолго до своей смерти.

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