Костенко возмущают разговоры поклонников о Бузовой: «Звучат песни бывшей мужа»

Костенко не понимает, почему поклонники все еще связывают ее семью с Бузовой

Фото: Instagram* / kostenko.94

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Хейтеры продолжают винить модель в разводе певицы с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Футболист Дмитрий Тарасов развелся с певицей Ольгой Бузовой в 2016 году, а в 2018-м женился на модели Анастасии Костенко, которая, судя по слухам, увела мужчину из семьи. Сам футболист опровергал домыслы, заявляя, что своей будущей женой познакомился за месяц до развода, когда уже подал заявление.

Однако и спустя несколько лет после разрыва семья Тарасова продолжает оставаться в поле зрения поклонников, во многом — благодаря его общему прошлому с Бузовой. Ведь певица сегодня на пике популярности, а многодетная семья продала роскошный особняк, который, к слову, Дмитрий обустраивал для Ольги.

Костенко не могли не возмутить многочисленные домыслы со стороны хейтеров, пишет издание StarHit.ru.

«Я должна убегать из помещений, где звучат песни бывшей моего мужа?! Вот когда я лично своим ртом произнесу ее имя — тогда и поговорим. А кто и что додумал — мне до лампочки. Не понимаю, почему вас это волнует», — говорит модель.

Также модель жалуется на недоброжелателей. По ее словам, они придумывают небылицы и выставляют их за правду. Таких людей она называет несчастными, ведь они «живут чужой жизнью».

Ранее 5-tv.ru сообщил, с какими трудностями столкнулась Анастасия Костенко во время поиска хорошей няни для детей.

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