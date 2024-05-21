Захарова заявила об отсутствии приглашения РФ на годовщину высадки в Нормандии

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Представитель МИД РФ уверена, что все дело в политической игре западных партнеров.

Россию не пригласили на празднование 80-летия со дня высадки союзников в Нормандии, о чем представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила корреспонденту 5-tv.ru.

Дипломат рассказала, что эта информация о приглашении Москвы появляется в СМИ с какой-то периодичностью, в том числе со ссылкой на неназванных чиновников в Париже. Эту информацию Захарова перепроверяет «буквально через день». Кроме того, представитель МИДа держит постоянный контакт с посольством России во Франции.

Дипломат указала, что на Западе не в первый раз манипулируют проблематикой, которая связана как с историей, так и с памятью. По ее мнению, это выглядит как «политическая игра» со стороны западных партнеров, которые ни во что не ставят и другие сферы — от спорта до культуры.

«Все идет, к сожалению, именно в русле использования под свои какие-то политизированные исключительно частные интересы, не думая о том, как это отразится на людях, на контактах глобальных», — заявила Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что Запад не думает и о совместных достижениях, которых было не мало за всю историю.

Ранее 5-tv.ru писал, что западных союзников Франции обеспокоило решение пригласить Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.