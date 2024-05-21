На заседании ШОС затронут тему гибели президента Ирана Раиси

Фото, видео: © РИА Новости / Болат Шайхинов; 5-tv.ru

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В мероприятии должен был участвовать глава МИД республики Хосейн Абдоллахиян, погибший вместе с президентом 19 мая.

Трагедия в Иране — гибель президента Ибрахима Раиси — станет одной из тем, которую затронут главы МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Их заседание стартовало в Астане.

Принимать в нем участие должен был и погибший глава МИД Ирана Хосейн Абдоллахиян, который тоже находился на борту разбившегося вертолета. Вместо него в Казахстан прибыл его заместитель Мехди Сафари.

Иран является полноправным членом ШОС с июля прошлого года.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения.

Церемония похорон президента Ирана и сопровождавших его лиц, погибших в результате крушения вертолета, пройдет 21 мая в городе Тебриз. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси.