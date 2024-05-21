Обыски проводятся у экс-помощника бывшего депутата Госдумы Рашкина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Известно, что против Николая Степанова возбуждены уголовные дела по двум статьям.

Правоохранители проводят обыски у Николая Степанова, бывшего помощника лишенного полномочий экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Следственные действия проводятся по месту жительства Степанова. Известно, что против него возбуждены уголовные дела о госизмене и оправдании терроризма. Следует отметить, что Степанов является участником «Съезда народных депутатов» экс-парламентария Ильи Пономарева**.

Отметим, что в 2022 году, по версии следствия, Рашкин с другим охотником застрелил лося. После этого они спрятали ружье и разделали тушу животного, чтобы скрыть улики. Рашкину дали три года условно по делу о незаконной охоте.

Ранее 5-tv.ru писал, что зампред правительства Алтайского края Иван Кибардин задержан в Москве. Накануне перед этим, 16 мая, сообщалось об обысках в здании кабмина региона.

* — деятельность признана нежелательной в РФ

** — признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов