Безопасная доза: сколько чашек кофе можно пить в день

Кардиолог Емельянов: безопасное количество кофеина в день — это 400 миллиграммов

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Pfeiffer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

После какого приема бодрящего напитка стоит остановиться, чтобы не навредить своему здоровью?

На днях комитет Госдумы одобрил законопроект, запрещающий продавать энергетики несовершеннолетним. Опасность «бодрящих» напитков в том, что в них содержится кофеин, который приносит непоправимый вред в больших дозах. О дневной норме кофеина узнало издание aif.ru у врача-кардиолога Александра Емельянова.

Эффект бодрости появляется за счет чрезмерного кофеина и сахара, это возбуждает нервную систему и ускоряет пульс. Однако действие кофеина временное, и проходит уже через несколько часов. После этого у человека появляется усталость и снижается работоспособность.

Умеренным количеством кофеина для взрослого человека — это 400 миллиграммов в день, что равно трем чашкам кофе. В одной банке энергетика содержится 150-160 миллиграммов.

Эксперт отметил, что случаи смерти от кофеина неоднократно описаны в медицинской литературе. В основном это происходит из-за возникающих проблем с сердцем. Кроме того, при чрезмерном употреблении энергетиков у человека появляется бессонница, головная боль, нервозность, нарушение ритма сердца и нервозность.

Из-за большого количества сахара, который может также превышать дневную норму в 25-30 граммов, возникает сахарный диабет, ожирение, инсулинорезистентность и сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему россияне страдают от недосыпа.