Дотянуться до здоровья: чем эффективно заменить занятия в фитнес-клубе

Тренер Орлов: на брусьях можно накачать торс не хуже тренажеров в фитнес-клубах

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Какие упражнения позволят держать себя в отличной физической форме?

Тренажеры в фитнес-клубе можно заменить особыми упражнениями на турниках и брусьях. Об этом рассказал преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Орлов изданию NEWS.ru.

Тренер посоветовал начать с суставной разминки, а затем приступить к подтягиваниям — сначала обычный и обратный хват, а потом узкий, при котором руки находятся уже, чем ширина плеч. Также Орлов рекомендует сделать как минимум десять подтягиваний каждого вида.

Далее необходимо перейти к отжиманиям на параллельных брусьях — четыре подхода и десять повторений у каждого.

«Отжимания представляют собой как бы „полезную паузу“ — отдых в промежутке между подтягиваниями на перекладине», — объясняет Орлов.

Дальше стоит вновь сделать как подтягивания, так и отжимания, но лишь по восемь повторений — и так пять кругов.

Вновь возвращаясь к перекладине, стоит взяться за нее обычным хватом, а затем десять раз поднять прямые ноги к турнику. Столько же подходов выполнить при подтягивании ног, согнутых в коленях к груди.

Финальный этап поджидает у параллельных брусьев: из исходного положения необходимо поднять прямые ноги выше 90 градусов, повторить десять раз, а после столько же, подтянув колени к груди. По словам тренера, все это позволит развить почти все «верхние» группы мышц, не пересекая порог фитнес-клуба.

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