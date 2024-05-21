Не работа, а стресс: россияне назвали самые раздражающие вредные привычки коллег

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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И почему избавиться от них зачастую не так просто?

Самой распространенной вредной привычкой коллег, которая больше всего раздражает россиян, является курение. Об этом сообщает издание Газета.ру со ссылкой на результаты соответствующих соцопросов.

Согласно их данным, почти все трудоустроенные респонденты страдают теми или иными вредными привычками, от которых они не могут избавиться по разным причинам. Так, на постоянный стресс ссылаются 51% опрошенных, на объемы поставленных задач — 45%. Еще 44% не устраивает размер зарплаты, 30% не довольны количеством вынужденных переработок. А 28% жалуются на слишком низкую, по их мнению, должность. Со всем этим люди борются «привычными» методами, где наряду с курением стоят употребление алкоголя и вредной еды.

При этом большинство опрошенных — 59% — признаются, что их раздражают частые перекуры коллег, из-за которых те порой не успевают вовремя выполнять поручения.

Также раздражающим фактором для 36% является просмотр социальных сетей на рабочем месте. Треть респондентов негативно относится к болтунам. Еще 26% недовольны тем, что их коллеги обедают на рабочем месте.

Самым минимальным оказался показатель тех, у кого в офисе употребляют алкоголь — их всего 11%.

Стоит отметить, что, согласно результатам опросов, россияне достаточно толерантно относятся к вредным привычкам коллег. Например, 53% указали, что на них эти факторы не оказывают никакого влияния. Однако 6% оценили свое ощущение как очень сильное раздражение. Еще 19% подчеркнули, что степень недовольства «довольно значительна».

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