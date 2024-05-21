Аппетиты растут: как молодая жена Петрова вытягивает деньги из актера

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Фанаты звезды обратили внимание на появляющиеся в гардеробе Виктории шикарные наряды. Что будет дальше?

Актер Александр Петров постепенно превращает свою молодую жену Викторию в светскую львицу. А она, в свою очередь, вытягивает из звезды немалые средства. В Сети обратили внимание на стремительное преображение супруги, на что обратило внимание издание 7Дней.ru.

Обычная девушка родом из Узбекистана следует за 35-летней звездой серии фильмов «Лед» по пятам, тщательно подбирая дорогие наряды, что постоянно замечают фанаты знаменитости. Все это началось с сентября прошлого года, когда они официально расписались, с тех пор супруга нередко появляется на совместных с Петровым фотографиях.

Как полагают в Сети, 22-летняя девушка вытягивает средства из актера, о чем говорят ее дорогие наряды и факт выставления на продажу двухуровневой квартиры Петрова в конце марта. Стоимость недвижимости оценивали в более чем 50 миллионов рублей, причем средняя цена подобной жилплощади выше.

Стоит упомянуть, что именно в ней актер жил со своей экс-возлюбленной 28-летней Стасей Милославской, которая уже закрутила новый роман.

Ранее 5-tv.ru писал, как российский фильм «Сто лет тому вперед», главную роль в котором исполняет Александр Петров, возглавляет рейтинг кинопроката третью неделю подряд.