Изменил ей с лучшей подругой? Разведутся ли Лопес и Аффлек на этот раз

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos; 5-tv.ru

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И все же поклонники надеются, что не все потеряно.

Потух огонь и в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Таблоиды пишут, что супруги уже не живут вместе и готовятся развестись.

При том, что поженились-то они совсем недавно — в 2022-м. И уверяли поклонников, что наконец-то счастливы.

Хотя подобные резкие перемены в отношениях — в духе этой звездной пары, история их любви — это настоящие американские горки. Что привело к очередному расставанию, разбиралась корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Она ищет новый дом в Беверли-Хиллз, а он едет куда-то в одиночестве. Самая красивая пара Голливуда — вновь порознь.

Аффлек съехал с дома, который они с супругой купили год назад за 60 миллионов долларов. СМИ цитируют слова знакомых пары.

— Они идут к разводу, и в этот раз Бен не виноват! Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее. Это не могло продолжаться долго.

Идиллия в браке продлилась недолго. Уже несколько месяцев идут слухи — в семье разлад, Джей и Бен постоянно ссорятся.

Папарацци следят за каждым их шагом — поймали момент, как Аффлек смеется и якобы флиртует с бывшей женой. А вместе с Лопес — разъяренно хлопает дверью.

А ведь еще в феврале пара выпустила документальный фильм с откровенными интервью о личной жизни с громким названием «Величайшая никогда не рассказанная история любви». 54-летняя Джей Ло признается, что никогда не переставала его любить.

«Своей любовью он заставил меня поверить в себя. Никто больше не смог этого сделать. Это очень трогательно, потому что я не особо высокого о себе мнения», — делится звезда.

«Когда мы с Джен расставались, катализатором этого послужило огромное пристальное внимание к нашей личной жизни. Снова сходясь, я сказал: „Слушай, мне не нужны отношения в социальных сетях“. Потом я понял, что это как-то нечестно, просить такое», — признается актер.

Их история любви — как в душераздирающем романе. Они познакомились в 2001 году на съемках фильма «Джильи», где играли возлюбленных.

Фильм провалился в прокате, а их кинороман перерос в реальный. Они были настолько неразлучны, что журналисты прозвали их «Беннифер».

Молодые, красивые, с горящими глазами. Они заставляли поверить в любовь даже самых заскорузлых скептиков.

Их свадьбы в 2003-м ждали поклонники по всему миру, но за день до торжества они внезапно разорвали помолвку, утаив причины. Вскоре после этого Лопес, словно пытаясь забыть его, выскочила замуж за своего приятеля Марка Энтони, а Аффлек женился на Дженнифер Гарнер.

За годы вместе у обоих родились дети, карьера процветала, но забыть друг друга они так и не смогли. И спустя почти 20 лет «Беннифер» дали себе второй шанс и тайно поженились в Лас-Вегасе — это стало сенсацией.

«Когда мы с Беном снова сошлись, мне вновь захотелось заниматься музыкой. Я захотела вернуться в студию. Я была очень, очень вдохновлена», — говорит Лопес.

«Знаете, мы просто два человека с разными подходами, которые пытаются на компромисс научиться идти», — делился Аффлек.

Если в первый раз в их разрыве винили Аффлека — мол, честолюбивого актера задевала головокружительная карьера возлюбленной, — то сейчас укоряют Лопес. В ее скверном характере, высоких требованиях и желании контролировать жизнь Бена.

«Когда жизнь хаотичная, мы начинаем контролировать то, что контролировать или не стоило бы, или невозможно. Например, чувства другого человека — не можем заставить другого всю жизнь чувствовать одно и тоже, так не работает, но нам бы этого хотелось, тогда человек был условно предсказуемой табуреткой», — указал клинический психолог Дмитрий Кудряшов.

Что дало трещину в этот раз, остается гадать. Сама Лопес говорила, что единственной причиной, почему они могут расстаться вновь, станет измена Аффлека с лучшей подругой, а подписчики заметили, что певица в соцсетях лайкнула пост психолога — мол, отношения без уважения никак.

«Нас может ожидать очередной с их стороны хайп. Это влечет — первый вариант — подписчики, поклонники, второй вариант — рекламные контракты и гонорары», — допустил эксперт по светской хронике Сергей Дворцов.

Папарацци заметили, как супруги приехали на школьный спектакль к сыну Аффлека — Дженнифер стояла с букетом подсолнухов. Правда, после мероприятия они вновь разъехались по разным домам.

И все же поклонники надеются, что не все потеряно. Ведь, несмотря ни на что, Лопес и Аффлек продолжают носить обручальные кольца — и кто знает, может, эту историю любви все же ждет хэппи-энд.