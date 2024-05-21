«Доходит до драк»: как жители Петербурга борются с водителями, паркующими авто во дворах

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Проблема машин, «брошенных» в жилой зоне, остается одной из самых острых для северной столицы.

Коренные петербуржцы стали заложниками борьбы с городскими пробками. На фоне расширения зоны платной парковки их дворы оказались заставлены чужими автомобилями. Желающие сэкономить автолюбители остаются глухими к мольбам местных жителей и бросают свои машины где и как придется и на долгий срок.

Почему не получается ограничить въезд во дворы, и какие еще способы борьбы с незваными гостями придумывают горожане, выяснила корреспондент «Известий» Полина Пятышева.

У автомобилистов логика простая: зачем платить за парковку, если можно бесплатно бросить машину в чужом дворе. Местных жителей это, само собой, возмущает, однако это мало кого волнует. Например, студент экономического университета, корпус которого стоит рядом, с утверждением, что во дворе должны парковаться именно жители дома, не спорит. Но признается: он не хочет платить за парковку.

Сами же жители Центрального района регулярно платят за парковочное разрешение. А двор считают местом отдыха, где колесить чужакам не стоит.

Решить проблему могла бы установка шлагбаума или закрытие ворот. Властям жители предлагали и другие, более простые методы: поставить на въезде два больших вазона, которые невозможно будет сдвинуть, и посадить в них цветы. Однако, по словам людей, муниципалитет не в состоянии решить этот вопрос.

Для центра Петербурга это частое явление, говорят специалисты. Прежде чем установить шлагбаум, придется размежевать территорию, собрать кипу бумаг и только потом еще раз попытаться получить согласие всех собственников земли. Процедура долгая и муторная.

«Законодательное собрание в течение определенного времени назад говорило о том, что будет рассмотрен порядок ускоренного и облегченного согласования для установки заградительных конструкций, но по настоящее время этот вопрос только обсуждается», — говорит член общественного совета при Жилищном комитете Санкт-Петербурга Алла Бредец.

Пока же петербуржцы остаются со своими проблемами один на один. Причем, не только в центре, но и в спальных районах. Например, жители ЖК «Золотая гавань» хоть и не футбольные фанаты, но расписание матчей знают наизусть.

«Люди, которым нужно попасть на стадион, они паркуются в соседних дворах. Паркуются, как могут. Стараются, конечно, не нарушать, но не у всех получается. Возникают пробки, возникают конфликты. Дело доходит до аварий, до драк иногда», — говорит житель ЖК Дмитрий Филлипов.

Порой водители паркуют авто, где придется: одна машина перекрывает выезд другим, вторая стоит прямо у ворот, третья — и вовсе на газоне.

«Мы как жители не можем в дни матчей буквально за два-три часа до начала матча приехать и нормально запарковаться. Мы вынуждены в этот день не брать машину, ходить пешком», — говорит жительница ЖК Любовь Руднева.

Всего, по подсчетам МВД, в Петербурге и Ленобласти около трех миллионов автомобилей. И все нужно где-то парковать. Желательно, бесплатно. Задача со звездочкой. И каждый решает ее по-разному, порой, в ущерб чужим интересам. Те же, кто становятся заложниками ситуации, ждут изменений в законодательстве. Чтобы установка шлагбаума или вазона с цветами не превращалась в непреодолимое испытание.