Минобороны показало видео из освобожденного поселка Плетеневка

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Прежде украинские боевики обстреливали отсюда соседнюю Белгородчину.

Пустые улицы и оборудованные огневые точки почти в каждом доме. Минобороны показало кадры из освобожденной Плетеневки в Харьковской области.

Прежде украинские боевики обстреливали отсюда соседнюю Белгородчину. А после бегства из села накрывают огнем уже саму Плетеневку с помощью дронов и артиллерии.

В том числе благодаря освобождению Плетеневки ВСУ уже не смогут обстреливать приграничные населенные пункты Белгородской области так интенсивно, как раньше.

А мирных жителей Харьковской области сейчас эвакуируют в пункты временного размещения. После завершения боев они смогут вернуться обратно.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.