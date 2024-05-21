В ООН продолжат считать Зеленского президентом Украины

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

С точки зрения Конституции Незалежной он потерял свои полномочия.

ООН продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, несмотря на истечении полномочий 20 мая. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — сказал чиновник на брифинге.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, на основании которого он отменил выборы главы государства.

Таким образом, Зеленский фактически продолжает оставаться у власти. Хотя с точки зрения Конституции Незалежной он теряет свои полномочия.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению экс-депутата Верховной рады и участника движения «Другая Украина» Владимира Олейника, теперь Зеленский намерен доказывать свою легитимность с помощью диктатуры и жестоких мер, которые уже совсем скоро станут причинами еще большего кризиса внутри Незалежной.