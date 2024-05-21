Туск: девять человек обвинили в Польше в диверсиях и саботаже по заказу России

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Речь идет о наемниках, в том числе гражданах Украины, Белоруссии и Польши.

Девять человек арестовали в Польше из-за обвинений в диверсиях, совершенных якобы по заказу России. Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

«Сейчас идет не только расследование, но и масштабная операция по устранению данного вида угроз, а значит, и по задержанию других потенциальных преступников», — сказал политик.

Аресты связаны с серией избиений, поджогов и попыток поджога, уточнил он. Речь идет о наемниках, в том числе гражданах Украины, Белоруссии и Польши.

Ранее 5-tv.ru писал, что гражданина России Андрея Аверьянова объявили в розыск в Чехии за якобы причастность ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году. Утверждается, что он якобы является «генералом военной разведки».