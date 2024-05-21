Не расслабляемся. Как россияне будут отдыхать в июне 2024 года

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Кто проведет 12-е число на работе?

Уже через три недели — 12 июня — соотечественники отпразднуют День России. Однако длинных выходных ждать не стоит.

Лишь этот день будет нерабочим. Так, 11 июня станет рабочим, но сокращенным, а уже 13-го числа придется вернуться к трудовым обязанностям, сообщило издание URA.RU.

Кто будет работать 12 июня

Хоть и 12 июня официальный государственный праздник, но отдохнуть в этот день смогут не все. Работники экстренных служб, непрерывно действующих предприятий, сотрудники СМИ и другие специалисты, чья работа не терпит перерывов, продолжат трудиться.

Поэтому им даже не надо будет писать согласие на работу в этот день в случае, если им такое предложат. Однако если человек отдыхает в обычные праздничные дни, ему нужно будет написать согласие на работу 12 июня.

Только после распоряжения от работодателя он сможет приступить к выполнению своих обязанностей. За работу в этот день он может получить или двойную оплату или попросить выходной в другой день.

Выгодно ли брать отпуск в июне

Чтобы получить больше денег, лучше всего, конечно, брать отпуск в дни, которые не затрагивают выходные и официальные государственные праздники. В июне стоит «обойти» День России.

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