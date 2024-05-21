Доставка топлива прямо на передовую. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Маршруты движения и точки заправки постоянно меняются, чтобы разведка противника не смогла выследить.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз стало известно, как специалисты службы горючего группировки войск «Днепр» в круглосуточном режиме обеспечивают заправку военной техники на передовой в Херсонской области.

Водители топливозаправщиков каждый день подвозят топливо на линию боевого соприкосновения на каховском направлении специальной военной операции. Специалисты службы горючего всегда проверяют каждую партию топлива, берут пробы, замеряют его плотность и температуру.

Горючее отправляют на передовую, только если все показатели в норме. Топливозаправщики осуществляют подвоз горючего непосредственно на передовую и являются для противника приоритетной целью.

С учетом опыта боевых действий наращены топливо-раздаточные рукава, а также установлены средства радиоэлектронной борьбы от воздействия вражеских БПЛА.

За пять минут специалисты службы ГСМ успевают заправить несколько боевых машин. Маршруты движения и точки заправки постоянно меняются, чтобы разведка противника не смогла выследить.