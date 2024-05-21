Гаубицы «Мста-Б» нанесли мощный удар по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Работу всех орудий корректируют беспилотники.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА, военную технику и живую силу ВСУ.

Расчеты наносят огневое поражение противнику, поддерживая мотострелковые подразделения. Разведчики группировки прикрытия госграницы обнаружили скопления и боевую технику противника.

Командование сразу отдало приказ на уничтожение выявленных целей. Главная задача — снизить оборонительный потенциал ВСУ и уничтожить долговременные огневые точки противника.

Работу всех орудий корректируют беспилотники. После каждого выстрела вносится поправка в установки цели.

Учитывают корректировщики и перемену в погодных условиях. Стоит ветру изменить силу порывов, либо по направлению, как наводчику нужно вносить уже новые установки.

На кадрах вечерняя работа быстро приходит в ночную. Когда наступают сумерки, солнце здесь садится очень быстро.

И тут вступают в силу новые правила работы. После нескольких выстрелов бойцы обязательно уходят в укрытие.

Вспышки орудия в темноте видны отчетливо и противник может обнаружить гаубицу. Только за небольшое время один расчет уничтожил пять огневых точек противника.

За высокую точность и дальность стрельбы артиллеристы называют гаубицу снайперским оружием. Помогают артиллеристам и разведчики — в воздухе находятся БПЛА.

Боевики ВСУ пытаются маскировать свои наблюдательные точки и военную технику, прячут ее в лесополосах, но от профессионалов не уйти. За смелость и мастерство артиллеристы имеют государственные и ведомственные награды.