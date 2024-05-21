Совбез ООН отклонил проект резолюции России о неразмещении оружия в космосе
Фото: www.globallookpress.com / Loey Felipe/UN Photo
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Содержащий призыв ко всем странам документ состоит из десяти пунктов.
Совбез ООН не принял предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом пишут «Известия».
За документ проголосовали семь государств, в том числе Россия и Китай, семь выступили против. При этом Швейцария воздержалась от голосования.
Проект состоит из десяти пунктов и содержит призыв ко всем странам «принять экстренные меры, чтобы предотвратить размещение вооружений в космосе и угрозу применения силы в космосе, а также из космоса по Земле и с Земли по объектам в космосе». Помимо этого, документ призывает «посредством переговоров разработать соответствующие надежно проверяемые и юридически обязывающие многосторонние соглашения».
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поручил разобраться с вопросами постройки ядерной установки в космосе.