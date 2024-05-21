Выглядел моложе зятя: рэпер Эминем выдал дочь замуж

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Для торжественного мероприятия артист надел непривычный для себя наряд — черный смокинг.

В минувшие выходные в семье рэпера Эминема произошло радостное и долгожданное событие — его дочка Хейли вышла замуж. На мероприятии присутствовал и знаменитый папа, который даже станцевал с невестой, сообщило издание TMZ.

Для, пожалуй, главного праздника в жизни наследницы артист облачился в непривычный для него черный смокинг. Многие даже отметили — исполнитель выглядел моложе своего зятя Эвана Макклинтока.

Свой образ знаменитость дополнил темными очками. В один момент Хейли пригласила Эминема на танец отца и невесты, а после торжества она призналась — тот день был одним из лучших в ее жизни.

«Так много счастливых слез было пролито, смех и улыбки, мы чувствовали так много любви. Эван и я благодарим наши семьи и друзей, которые приехали, чтобы поддержать нас и быть частью этой новой главы нашей жизни как муж и жена», — поделилась она.

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