ЮрКисс в прошлом? Чеботина «засветила» нового возлюбленного

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Из-за чего пара разошлась на самом деле?

Певица Люся Чеботина закрутила новый роман после расставания с ЮрКиссом. Артист признался на одном из YouTube-каналов, что экс-возлюбленная больше не сотрудничает с его лейблом.

Но, несмотря на печальные события, ворошить все их личные моменты он не собирается. Поэтому признаваться, что стало причиной расставания, исполнитель не стал.

«В какой-то момент случился разлад. У нас не было каких-то конфликтов или ссор. Мы просто разошлись. Я не хочу выносить ничего, из того что должно остаться между двумя людьми, поэтому я могу только сказать, что это был яркий и светлый период в моей жизни», — отметил ЮрКисс.

Чеботина же пока никак не прокомментировала высказывание бывшего возлюбленного. Наверняка, у нее сейчас просто нет на это времени.

Ведь она уже, судя по всему, закрутила новый роман. В социальной сети звезда опубликовала фото с мужчиной, на котором видна лишь часть его лица — все остальное она решила скрыть от публики.

«Какой красивый фонтан», — загадочно подписала снимок звезда.

Интернет-пользователи тут же стали гадать, кто этот загадочный мужчина. Под подозрение попали блогер Дава, рэпер Тимати, певец Elman и музыкант Andro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Настя Ивлеева рассталась с любовником-студентом.