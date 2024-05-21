Парадные ворота вернули в Юсуповский сад Петербурга после реставрации

Фото, видео: 5-tv.ru

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На восстановление утраченных элементов ушло почти 1,5 года.

Юсуповский сад в Петербурге принимает свой исторический облик. Сегодня после реставрации на место вернули парадные ворота XIX века.

А до конца июня установят все секции ограды, длина которой почти 150 метров. На восстановление утраченных элементов ушло почти 1,5 года.

За это время проделана ювелирная работа: чугун сложно реставрировать, поэтому специалистам пришлось применять старинную технику. Кроме того, ограду покрасили в оригинальный темно-графитовый цвет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге завершается реставрация одного из символов города — Московских триумфальных ворот. Их торжественно открыли почти 200 лет назад.