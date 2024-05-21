Особую вещь обнаружили на месте крушения вертолета Раиси

Фото: Reuters / West Asia News Agency; 5-tv.ru

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Поисковые группы шли к месту жесткой посадки около 16 часов.

В Иране сегодня объявлен пятидневный общенациональный траур. На всех государственных зданиях подняты черные флаги.

Массовые молитвы о погибших в мечетях, куда приходят тысячи людей. Ну а эти кадры говорят сами за себя — кажется, на улицы Ирана вышли буквально все жители.

Надежда на то, что Эбрахим Раиси, а также сопровождавшие его чиновники живы, сохранялась до вчерашнего утра. 16 часов поисковые группы шли к месту жесткой посадки.

И это понятно — в нашем распоряжении 3D-карта, и на ней указано место катастрофы. Кругом только горы, очень сложная местность, на вертолете не приземлиться, рядом нет никакой площадки.

Передовые отряды в тяжелейших условиях — в тумане, при дожде, переходящем в снег, — поднимались пешком к месту крушения. И вот, спустя 20 часов, на склоне горы, где разбился вертолет, очень символичная находка. Это перстень Раиси, который ему подарил духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи.