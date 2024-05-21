Кудрявцева отреагировала на сообщения о подаче документов на гражданство Румынии

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Недавняя поездка звезды за рубеж породила множество слухов.

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о том, что она собралась получать гражданство Румынии. Об этом пишет Super.ru.

«Это не новости, а сплетни. Прекратите страдать фигней, молю», — высказалась звезда.

Недавно Кудрявцева отправилась в Румынию с коллегой и приятельницей Катей Гордон. При этом свою дочь Марию она оставила в России.

Поклонники предположили, что телеведущая занялась вопросом оформления иностранного гражданства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева пожаловалась на Гордон после их совместного отпуска. Телеведущая призналась, что в ходе отдыха она набрала лишние килограммы.

Хуже всего, как отметила знаменитость, даже не то, что она поправилась. Еще больше ее расстраивает, что подруга и попутчица как будто не ела вместе с ней во время путешествия по Италии.